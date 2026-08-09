Bodrum'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Botu, hareketli bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, botu durdurarak içindeki 6 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, limana getirildikten sonra işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon, denizdeki düzensiz göç hareketlerine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında hareketli bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) sevk edildi. Ekipler tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 6 düzensiz göçmen yakalandı. Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı