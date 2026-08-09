Bodrum'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında hareketli bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) sevk edildi. Ekipler tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 6 düzensiz göçmen yakalandı. Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı