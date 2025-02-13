Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt

Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindiren toplantı
Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Bodrum'da Kaçak Yapı Yıkımı Gerginliği: Vatandaşlar Direniş Gösterdi

Bodrum'da Kaçak Yapı Yıkımı Gerginliği: Vatandaşlar Direniş Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, doğal sit alanında bulunan kaçak yapıların yıkımı sırasında vatandaşlar yangın çıkardı ve yıkımı engellemeye çalıştı. Yıkım ekipleri, yapılan istişareler sonrası bölgeden ayrıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı, vatandaşlar, binaya çıkarak yıkımı engelledi.

Edinilen bilgiye göre, Gürece Mahallesi'nde 3. derece doğal sit alanındaki kaçak ve ruhsatsız 5 binada toplam 8 daire için yıkım kararı alındı. Yıkım ekipleri de sabah saatlerinde bölgeye gitti. Çevik kuvvet ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yıkımı engellemek isteyen yapı sahipleri ve bölge sakinleri ile ekipler arasında tansiyon yükseldi. Polis ekipleri yıkıma direnen vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Vatandaşlar, yıkımı engellemek için binaya girdi. Yapılan istişarelerin ardından yapı sahipleri binalarını kendilerinin yıkacağını ifade edince ekipler ve iş makineleri bölgeden ayrıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Zehra defterini kapattılar
img

Kardiyoloji doktoru, kalp krizinden hayatını kaybetti
img

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
46 pozisyonun kaydı istendi! Galatasaray'dan TFF'ye tarihi başvuru

Galatasaray'dan TFF'ye hodri meydan
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı

Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı
TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.