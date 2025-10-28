Haberler

Bodrum'da Göçmen Botu Faciasında Bir Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Bodrum'da Göçmen Botu Faciasında Bir Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen göçmen botu faciası sonrası Çelebi Adası'nda 10 yaşlarındaki bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili tutuklu sayısı 10'a çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Çelebi Adası'nda bir çocuğun cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında 24 Ekim gecesi göçmenlerin bulunduğu botun batmasıyla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün öğleden sonra Çelebi Adası'nda 10 yaşlarındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan 1 şüphelinin tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Olayla ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
