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Bodrum'daki ölümlü kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı

Bodrum'daki ölümlü kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bodrum ilçesi Torba Rıza Anter Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyreden M.C. idaresindeki taksi ile tali yoldan çıkan Murat Yüp idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan taksi, aydınlatma direğine çarparak yan yattı ve aydınlatma direği devrildi. Kazada yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletteki 2 kişi ise ağır şekilde yaralandı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Murat Yüp (52) ve yolcu konumundaki Gülistan Variş (30) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taksi sürücüsü M.C. de gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, kaza anı anbean kameralara yansırken, görüntülerde taksinin motosiklete çarptıktan sonra savrulup yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan yatması yer alıyor. Ayrıca motosikletin de çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği görülüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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