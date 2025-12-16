Kiralık evde 82 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak için gelen 30'u çocuk 82 düzensiz göçmen kaldıkları kiralık evde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde bulunan Ege Tatil Sitesi'ndeki kiralık evde yaşanan dikkat çekici hareketlilik, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. İhbarın ardından Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese ani baskın düzenledi. Operasyonda, çoğunluğu Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 82 düzensiz göçmen ev içerisinde toplu halde yakalandı. Göçmenlerin kaçış organizasyonu içinde oldukları tespit edilirken, yakalananlar arasında 30 çocuğun bulunması dikkat çekti. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA