Haberler

Kiralık evde 82 düzensiz göçmen yakalandı

Kiralık evde 82 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yolla Yunanistan'a gitmek isteyen 82 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında 30 çocuk bulunuyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak için gelen 30'u çocuk 82 düzensiz göçmen kaldıkları kiralık evde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde bulunan Ege Tatil Sitesi'ndeki kiralık evde yaşanan dikkat çekici hareketlilik, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. İhbarın ardından Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese ani baskın düzenledi. Operasyonda, çoğunluğu Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 82 düzensiz göçmen ev içerisinde toplu halde yakalandı. Göçmenlerin kaçış organizasyonu içinde oldukları tespit edilirken, yakalananlar arasında 30 çocuğun bulunması dikkat çekti. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Zemheri soğukları geliyor! Tarih verildi, tam kırk gün sürecek

Zemheri soğukları geliyor! Tarih verildi, tam kırk gün sürecek
Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır isim kim? Tayyar'ın yeni açıklaması daha ilginç

Kim bu daha ağır kişi? AK Partili ismin yanıtı kafaları karıştıracak
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtayfun najim:

sinir diş edin hepsini

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor

Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı

Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı
Burası Hindistan değil Türkiye! Böreği insanlardan önce fare yedi

Böreği insanlardan önce fare yedi
Cesur sahneleri tepki çekmişti! Aslı Bekiroğlu açıklama yaptı

Cesur sahneleri tepki çekmişti! Açıklama yaptı: Sevişmemeyi...
Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor

Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor
Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız

Nagehan Alçı tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız
Pekin Müzesinde altın taç kazası: 2 kilogramlık eser yere düştü, 42 bin sterlinlik hasar oluştu

Dikkatsizliği 2 milyon TL'ye mal oldu
Galatasaray yenilgisi Erol Bulut'un sonunu getirdi

Galatasaray yenilgisi ünlü teknik adamın sonunu getirdi
'Süper Vali'nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu

"Süper Vali"nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrolde bulundu
Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam

Dev bankadan altında 2026 için çılgın tahmin
Görevden uzaklaştırılan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı

Görevden alınan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
title