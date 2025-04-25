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Bodrum'da Drön ile Trafik Denetimi: 100'den Fazla Sürücüye Ceza Kesildi

Bodrum'da Drön ile Trafik Denetimi: 100'den Fazla Sürücüye Ceza Kesildi
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Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı, 'Hatalı geçiş yok, hayat var' projesi kapsamında Gölköy Mahallesi'nde dron destekli trafik denetimi yaptı. 100'ün üzerinde sürücüye 266 bin lira ceza uygulandı, 5 bin kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri, "Hatalı geçme, ölümü seçme" mottosuyla başlatılan "Hatalı geçiş yok, hayat var" projesi kapsamında Gölköy Mahallesi'nde geniş çaplı dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Hatalı sollama ve kırmızı ışık ihlali gibi riskli manevralar, havadan dron ile tek tek tespit edilerek çevirme noktasındaki ekiplere bildirildi. Eş zamanlı harekete geçen ekipler, kurallara uymadığı belirlenen 100'ün üzerinde sürücüye toplam 266 bin 541 lira para cezası uyguladı.

Aynı güzergahta sürdürülen uygulamalar kapsamında, Gölköy-Torba yolu üzerindeki Bülent Ecevit Caddesi'nde 12 kez havadan denetim yapıldı. Yapılan kontrollerde yaklaşık 500 sürücüye 1 milyon 250 bin lirayı aşan idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerin yanı sıra sürücü ve yolculara yönelik farkındalık çalışmaları da hız kazandı. Ekipler, proje kapsamında 5 bin 150 kişiye birebir bilgilendirme yaparken, el broşürleri dağıttı. Ayrıca farklı noktalarda düzenlenen seminerlerle 650 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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