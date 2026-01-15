Haberler

Bodrum'da cam şişeyle kadını doğramaya çalıştı: "19 yıl hapis cezasına çarptırıldı"

Bodrum'da cam şişeyle kadını doğramaya çalıştı: '19 yıl hapis cezasına çarptırıldı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, elindeki cam şişeyi kırarak kız arkadaşının boğazını ve bileklerini kesmeye çalışan Mustafa Karacan, toplam 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayın detayları ve güvenlik kameralarına yansıyan dehşet anları gündeme geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 Haziran 2024 tarihinde elindeki cam şişeyi kırıp yanındaki kadının boğazını ve bileklerini kesmeye çalışan şahıs 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Bodrum'a iş bulmak için gelen Mustafa Karacan ve kız arkadaşı F.O. bir süre iş bulmaya çalıştı. Aynı otelde kalan ikiliden F.O., iş aramak için otelden ayrıldı. İş bulamayan F.O., erkek arkadaşını arayarak bulunduğu noktaya çağırdı. Kız arkadaşı F.O.'nun otelden haber vermeden ayrılmasına sinirlenen Karacan kadının yanına gelir gelmez elindeki cam şişeyi kırarak saldırmaya başladı. Bir yandan kadını tutan Karacan, bir yandan da elindeki kırık cam şişeyle kadını yaralamaya başladı. Boğazını kırık cam şişesi kesmeye çalışan Karacan kadını bir çok yerinden yaraladı. Özellikle boğazından ve kolundan yaralanan F.O.'yu çevredeki vatandaşlar kurtardı. Kadının boğazını kesen Karacan'ın, "Seni öldüreceğim, kimse seni elimden kurtaramaz" diyerek tehdit etti. Olayın ardından gözaltına alınan Karacan tutuklandı.

"Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı"

Yaşanan dehşet anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Karacan'ın F.O.'yu darp ettiği, yoldan geçen vatandaşların olaya müdahale etmek istediği ancak engellendiği görüldü.

"19 yıl habis cezası verildi"

Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Mustafa Karacan, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığa kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezası verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı
Mamdani'den dikkat çeken hareket! Resmi konutuna taharet musluğu taktırmış

Müslüman başkan yine gündem! Resmi konuta yaptırdığına bir bakın