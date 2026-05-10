Bodrum'da yürekleri sızlatan vicdansızlık

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaş, çöp konteynerinde ağzı bağlanmış poşet içinde bulunan 3 yavru kediyi kurtardı. Kedilerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 1'inin ise sağ olarak kurtulduğu bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 yavru kedi, poşete konulup çöp konteynerine atıldı. Vatandaşların dikkati sayesinde fark edilen kedilerden 2'sinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi'nde Erkan Şenyaktı adlı vatandaş çöp konteynerinden yavru kedi sesi geldiğini fark etti. Konteyneri karıştıran Şenyaktı, en dipte ağzı bağlanmış poşet içerisinde 3 yavru kedi olduğunu gördü. Yavrulardan 2'sinin hayatını kaybettiği, 1'nin ise hayatta kaldığı görüldü. Sağlık durumu iyi olan yavru kediyi sahiplenen Erkan Şenyaktı, "Bunu yapanlar insan değil. Bu yavruları ağzına kadar dolu olan konteynerin dibinden çıkardım. Ölen kediler de havasızlıktan ve ezilerek yaşamını yitirmiş. Bir tanesi nasıl olduysa hayatta kalmış. Biz zaten 16 köpek ve 3 kedi bakıyoruz. Bu yavruyu da sahiplendik. İnşallah bunu yapan vicdansızlar bulunur" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
