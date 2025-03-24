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Boğazı kesilmiş şekilde ölü bulunmuştu! Erkek çalışanını taciz etmiş

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde camcı dükkanında boğazı kesilmiş halde ölü bulunan Alaaddin Yıldız'ın cinayet zanlısı, Antalya'da yakalandı. Gözaltına alınan zanlı 19 yaşındaki Devran Hasan Değirmenci , Yıldız'ı kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi.

Bodrum'un Yakaköy Mahallesi Türkmen mevkisinde camcı dükkanı sahibi Alaaddin Yıldız, 20 Mart Perşembe günü iş yerinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olay sonrası Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

ÇALIŞANI KISA SÜREDE YAKALANDI

Yapılan incelemelerde cinayet şüphelisinin Yıldız'ın yanında çalışan Devran Hasan Değirmenci olduğu belirlendi. Cinayetin ardından kaçan şüphelinin izini süren polis, yaklaşık yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Önce Denizli'ye, ardından Antalya'ya gittiği tespit edilen Değirmenci, Bodrum Asayiş Büro ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlı ile birlikte E.B., A.Y., K.K.Y., Y.A., M.C.M. ve H.Ç. isimli şüpheliler de gözaltına alınarak Bodrum'a getirildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Devran Hasan Değirmenci, suçunu itiraf ederek Yıldız'ın kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi. Cinayette kullanılan maket bıçağı da polis ekiplerince ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Boğazı kesilmiş şekilde ölü bulunmuştu! Erkek çalışanını taciz etmiş

Boğazı kesilmiş şekilde ölü bulunmuştu! Erkek çalışanını taciz etmiş

Boğazı kesilmiş şekilde ölü bulunmuştu! Erkek çalışanını taciz etmiş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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