Haberler

Bodrum'da Cami Çıkışında Fenalaşan Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı

Bodrum'da Cami Çıkışında Fenalaşan Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğle namazı sonrası fenalaşan bir vatandaş, cami içindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Fenalaşma anı güvenlik kamerasına yansıdı, vatandaşın sağlık durumu iyi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğle namazı sonrası fenalaşan bir vatandaş, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılırken, o anlar caminin kamerasına yansıdı.

Olay, Konacık Mahallesi'nde bulunan Adayer Camii'nde meydana geldi. Öğle namazının ardından ayağa kalkan bir vatandaş kısa süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi cami içerisinde yapılan vatandaş, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, fenalaşma anı caminin güvenlik kamerasına yansırken, vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Bu resmen gasp! Taksicinin turistten aldığı paraya bakın

Taksicinin turistten aldığı paraya bakın! Oğlanın düğünü bile çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar

Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.