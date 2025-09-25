Bodrum'da Cami Çıkışında Fenalaşan Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğle namazı sonrası fenalaşan bir vatandaş, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılırken, o anlar caminin kamerasına yansıdı.

Olay, Konacık Mahallesi'nde bulunan Adayer Camii'nde meydana geldi. Öğle namazının ardından ayağa kalkan bir vatandaş kısa süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi cami içerisinde yapılan vatandaş, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, fenalaşma anı caminin güvenlik kamerasına yansırken, vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA