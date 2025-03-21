Özgür Özel'in 'sokak' çağrısına tepkiler peş peşe

Özel'in "sokak" çağrısı ortalığı karıştırdı! Tepkiler peş peşe geliyor
İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

Saraçhane'de tansiyon yükseldi: 6 polis yaralandı
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Erdoğan'dan ilk yorum
Murat Ongun'un evinde yüklü miktarda para ve av tüfekleri ele geçirildi

Bu euroların hepsi Murat Ongun'un evinde bulundu

Bodrum'da Camcı Dükkanı Sahibi Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu

Bodrum'da Camcı Dükkanı Sahibi Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde camcı dükkanı sahibi Alaaddin Yıldız, dükkanda boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu. Olayla ilgili şüpheli olduğu değerlendirilen personelin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde camcı dükkanı sahibi Alaaddin Yıldız, işletmesinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Olay, Yakaköy Mahallesi Türkmen mevkiinde camcı dükkanında meydana geldi. Dükkan sahibi 4 çocuk babası Alaaddin Yıldız'dan (53) dün akşamdan beri haber alamayan arkadaşları, bugün akşam saatlerinde işletmeye geldi. Dükkana giren arkadaşları Yıldız'ı üzeri battaniye ile örtülü boğazı kesilmiş halde buldu. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen işletme personelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yıldız'ın komşuları, Alaaddin Yıldız'ın çevresindeki herkese iyilik yaptığını ve kimseye zararı olmadığını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title