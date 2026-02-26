Haberler

Bodrum'da akran zorbalığı: Çocuğu feci şekilde darbederek bayılttı

Bodrum'da akran zorbalığı: Çocuğu feci şekilde darbederek bayılttı
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir çocuğun başka bir çocuğa feci şekilde saldırdığı görüntüler sosyal medyada yayılmasının ardından 2 kişi gözaltına alındı. Olay, aralarındaki arbede sırasında yaşandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir çocuğun başka bir çocuğu feci şekilde darbederek bayılttığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, 7 Ocak'ta Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi yanındaki parkta yaşandı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kimlikleri henüz öğrenilemeyen 15 -16 yaşlarındaki iki çocuk arasında arbede yaşandığı, çocuklardan birinin kendisinden fizik olarak daha zayıf görünen çocuğa saldırdığı görüldü. Çocuğa yumruk ve tekme atıp hem de gülen saldırgan çocuğa kenardaki arkadaşlarının da "devam devam" dediği görüntülerde yer aldı. Aldığı darbelerle çocuk bir süre yürüdükten sonra yol ortasına düştü.

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bodrum Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Muğla ili, Bodrum ilçesinde 25 Şubat 2026 Çarşamba günü çeşitli yerel basın-yayın ve sosyal medya kuruluşlarında yayınlanan haber ve görüntülerde, bir çocuğun akran zorbalığına uğradığı ve darp edildiği iddiası üzerine yapılan incelemelerde; olayın 7 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştiği, aynı gün taraflar tespit edilerek adli tahkikata başlandığı ve soruşturma sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
