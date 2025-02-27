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Bodrum'da Ağaç Budarken Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Tutuklandı

Bodrum'da Ağaç Budarken Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Tutuklandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaç budarken bahçe duvarından düşen 59 yaşındaki Mehmet Karakaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili 58 yaşındaki A.E. tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaç budarken çıktığı duvardan düşen şahıs hayatını kaybederken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Eskiçeşme Mahallesi'nde bir sitede ikamet eden A.E.(58) adlı vatandaş, dün Mehmet Karakaş'tan (59) bahçesindeki ağacın budanması için yardım istedi. Karakaş ağacı budadığı esnada bilinmeyen bir nedenle çıktığı bahçe duvarından aşağı düştü. 2 metre yükseklikten yola düşüp ağır şekilde yaralanan Karakaş, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.E. ise gözaltına alındı. Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen A.E. "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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