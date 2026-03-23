Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 düzensiz göçmenin yakalandığı olayla ilgili 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçen 19 Mart gecesi saat 03.00 sıralarında aralarında 14 çocuğun da olduğu 33 düzensiz göçmen, Yahşi sahilinde bota binmek üzereyken yakalanmıştı. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Göçmenlerin bölgeye getirilmesi, konaklamalarının sağlanması ve deniz yoluyla yurt dışına kaçırılmalarını organize ettiği belirlenen 7 şüpheli daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen toplam 10 şüpheliden E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, H.B, G.G, İ.D.T, G.S, E.G, S.A, N.Ç, T.A. ve M.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - MUĞLA

