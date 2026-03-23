Haberler

Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama

Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi tutuklandı. 33 göçmen arasında 14 çocuk da yer alıyordu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 düzensiz göçmenin yakalandığı olayla ilgili 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçen 19 Mart gecesi saat 03.00 sıralarında aralarında 14 çocuğun da olduğu 33 düzensiz göçmen, Yahşi sahilinde bota binmek üzereyken yakalanmıştı. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Göçmenlerin bölgeye getirilmesi, konaklamalarının sağlanması ve deniz yoluyla yurt dışına kaçırılmalarını organize ettiği belirlenen 7 şüpheli daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen toplam 10 şüpheliden E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, H.B, G.G, İ.D.T, G.S, E.G, S.A, N.Ç, T.A. ve M.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erol Köse hayatını kaybetti

Erol Köse hayatını kaybetti! İki ihtimal üzerinde duruluyor
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

Ölmeden 20 dakika önce yardımcısına bakın ne demiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana

Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Yetişkin içerik platformunun sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında öldü

Yetişkin içerik platformunun sahibi genç yaşında öldü
A Milli Takım'da deprem! Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber

Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber
Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana

Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini 'eşarp' kanıtladı

Genç kadının ölümünde kan donduran "eşarp" detayı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı