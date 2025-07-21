Bodrum'da 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botu durdurarak 27 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında 9 çocuk bulunurken, botta göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 9'u çocuk 27 düzensiz göçmen yakalanırken bottaki 1 kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. İlçedeki diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot içerisindeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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