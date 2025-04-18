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Bodrum'da 103 Çocuğa Cinsel İstismar Suçlamasıyla Aranan Zanlı Yakalandı

Bodrum'da 103 Çocuğa Cinsel İstismar Suçlamasıyla Aranan Zanlı Yakalandı
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İspanya'da 103 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan Youness En Nacırı, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otelinde jandarma operasyonuyla yakalandı. Zanlının kimliği, yapılan parmak izi taramasıyla tespit edildi.

İspanya'da 103 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan zanlı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde gizlenirken jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri, uluslararası arananlar listesindeki Youness En Nacırı'nın Bodrum'da bulunduğu bilgisine ulaştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyon için zanlının kaldığı otelde günler süren bir takip yapıldı. Ekipler, dün saat 18.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Otel odasına düzenlenen baskınla zanlı kıskıvrak yakalandı. Operasyon anında kimliğini gizlemeye çalışan ve Filistinli olduğunu iddia eden şüpheli, savaş mağduru olduğunu söyleyerek, dikkat çekmemeye çalıştı. Pasaportunun olmadığını öne süren zanlının kimliği, yapılan parmak izi taramasıyla deşifre edildi. Gerçek adı Youness En Nacırı olan zanlının pasaportunun ise valizinde özel olarak hazırlanmış gizli bir bölmeye saklandığı belirlendi.

Hakkında 2019 yılında İspanya'da açılan soruşturma kapsamında 103 ayrı çocuğa yönelik "nitelikli cinsel istismar" suçundan kırmızı bültenle arama kaydı bulunan zanlı, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Türkiye'nin iade süreci için İspanyol makamlarıyla temasa geçtiği öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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