Bodrum Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 15 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekneye yapılan yardım çağrısı üzerine ekipler, tekneyi Akyarlar'a emniyetle yanaştırdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Bitez önlerinde sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı sonrası sürüklenen tekne bölgede bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Akyarlar'a emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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