Bodrum Açıklarında Su Alan Tekne Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında Su Alan Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 9 kişi bulunan bir tekne su alarak tehlikeye düştü. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içerisinde 9 kişi bulunan teknenin su alması sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Gümbet önlerinde su alan ve içerisinde 9 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye(can kurtarma) botu personeli tarafından suyu tahliye edilerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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