Bodrum Açıklarında 72 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonla bir motoryatta 72 düzensiz göçmen, 39 yetişkin ve 33 çocuk olmak üzere yakalandı. Göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki motoryatta 72 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarında seyreden motoryat içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-901, KB-110) bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından hareketli motor yat durdurularak içerisindeki 39 düzensiz göçmen ile beraberinde 33 çocuk yakalandı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa