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Bodrum Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler arasında 8 çocuk da bulunuyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 8'i çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-35, KB-110, KB-11) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen ile beraberindeki 8 çocuk kurtarıldı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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