Bodrum Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 8'i çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-35, KB-110, KB-11) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen ile beraberindeki 8 çocuk kurtarıldı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA