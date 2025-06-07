Bodrum Açıklarında 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 5'i çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 20 düzensiz göçmen ile beraberinde 5 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA