Bodrum Açıklarında 13 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen bir can salındaki 13 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 11 düzensiz göçmen ile beraberindeki 2 çocuk kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa