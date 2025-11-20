Haberler

Zehirlenme faciasında otel sahibi ve çalışanı hakkında yakalama kararı

Zehirlenme faciasında otel sahibi ve çalışanı hakkında yakalama kararı Haber Videosunu İzle
Zehirlenme faciasında otel sahibi ve çalışanı hakkında yakalama kararı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te 4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, ailenin otelde mahsur kaldığı anların görüntüsünün çıkmasının ardından yeni gelişme yaşandı. Daha önce adli kontrolle serbest bırakılan otel sahibi ve çalışanı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

  • Almanya'dan İstanbul'a gelen 4 kişilik Böcek ailesi, otelde zehirlenerek öldü.
  • Otel sahibi ve çalışanı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
  • Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı ve 8'i tutuklandı.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada otel sahibi ve çalışanı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

BÖCEK AİLESİNİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul Fatih'te zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, ailenin 13 Kasım'da otelin kilitli olan kapısını açmaya çalışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AİLE OTELDE KİLİTLİ KALMIŞ

Görüntülerde, baba Servet Böcek'in kucağındaki çocuğuyla kilitli kapıyı açmaya çalışması yer aldı. Bu sırada ambulansın dışarıda beklediği, çevredekilerin de yardım etmeye çalışması kayıtlarda görüldü. Baba Böcek'in eline aldığı eşyalarla da kapıyı kırmaya çalışması ve daha sonra kapının dışarıdan açılması da görüntülerde bulundu. Çalışanın yemek yemek için kebapçıya gittiği öğrenildi.

Zehirlenme faciasında otel sahibi ve çalışanı hakkında yakalama kararı

OTEL SAHİBİ VE ÇALIŞANI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yeni gelişme yaşandı. Daha önce adli kontrolle serbest bırakılan otel sahibi ve çalışanı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi. 13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlanan aile, bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Zehirlenme faciasında otel sahibi ve çalışanı hakkında yakalama kararı

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti. Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

Zehirlenme faciasında otel sahibi ve çalışanı hakkında yakalama kararı

Daha sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden ilaçlama şirketinin sahibi Z.K, şirketin çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C. de tutuklanmıştı.

Otelin sahibi şüpheli H.O. hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme", otel çalışanı R.B. ile simitçi M.K. hakkında ise diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetmişti.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (24)

Haber YorumlarıHeisenberg:

memlekette çok ciddi liyakat problemi var.

Yorum Beğen341
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Hayır memlekette milyonlarca oe var

yanıt124
yanıt0
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

RESMEN CINAYET LAN BU !!!!

yanıt88
yanıt1
Haber YorumlarıFırat Duran:

15 oda altı otel ve apartlar kapatılmalı! Akşam 2. Personel bile olmuyor. Patron zengin olsun diye 1 adam koyarlar, e onun da başına bir şey gelse otelde adam kalmıyor. O semtteki sicilleri bozuk olanlar otel müdür apart sahibi. Turizmi bu kadar serbest bırakmayın!

Yorum Beğen217
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHÜMANİST KRAL:

Atı alan sınırı geçti bile bu ne iş Türkiye de ki zaten

Yorum Beğen192
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.