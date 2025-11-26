Haberler

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye Haber Videosunu İzle
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te 4 kişilik Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada ilk tahliyeler geldi. Ailenin böcek ilacı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğinin adli tıp raporuyla kesinleşmesinin ardından kokoreççi, lokumcu, midyeci ve kafe işletmecisi tahliye edildi.

  • Böcek ailesinin ölüm nedeni, kaldıkları otelde böcek ilacı zehirlenmesi olarak belirlendi.
  • Soruşturma kapsamında kokoreççi, lokumcu, midyeci ve kafe işletmecisi olmak üzere dört şüpheli tahliye edildi.
  • Şüphelilerin eylemleri ile aile fertlerinin ölümü arasında illiyet bağı bulunmadığı anlaşıldı.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada kokoreççi, lokumcu, midyeci ve kafe işletmecisi tahliye edildi.

AİLENİN ÖLÜM NEDENİ "BÖCEK İLACI ZEHİRLENMESİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği yazıda, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) aile fertlerinin kesin ölüm nedenine ilişkin alınan mütalaada, ölümün gıda zehirlenmesi sonucu değil, kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

4 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yazıda, şüpheliler kokoreççi E.E, kafe işletmecisi F.M.O, lokumcu F.T. ve midyeci Y.D'nin gıda sektöründe faaliyet gösterdikleri, şüphelilerin eylemleri ile aile fertlerinin ölümü arasında herhangi bir illiyet bağının bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Bu aşamada şüphelilerin tutuklu kalmasının orantılılık ilkesine aykırı düşeceğinin anlaşıldığı kaydedilen yazıda, şüphelilerin tahliyeleri ile serbest bırakılmalarına karar verilmesi talep edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.

Tekrar rahatsızlanan aile, 13 Kasım saat 01.00 sıralarında bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaa, soruşturma dosyasına girmişti.

Mütalaada, yapılan ölü muayenesi, otopsi işlemleri, laboratuvar incelemeleri ve kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği kaydedilmişti.

Hazırlanan mütalaada, Böcek ailesi fertlerinin ölümlerinin kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği bildirilmişti.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAhmet Şahin:

noldu hurafeler midye kokoreç o bu diyorlardı zehirlendik iftiralarıyla işletmecilerin ahlarını aldılar

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan:

Otel yanar onlarca insan ölür tüm yurtta otel yönetmelikleri değişir düzeltilir, Yemekten diye birileri ölür tüm lokantalar, pastaneler denetime girer, düzeltilir Deprem olur binlerce insan ölür, binalar sonra denetlenir Ne zaman bir şey olmadan her şey yolunda gidecek acaba,

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Çoktan beli. Adamları işlerinden ailelerinden ayırdılar zarar verdiler haftalar geçti içeride. Adalet kanunlar bozuk.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Çelik:

Zaten İlk başta vatandaş otel olduğunu biliyor du gerçek ortaya çıktı şimdi suçlular ne ceza alacak Adalet varmı yokmu göreceğiz Türkiye de adalet olduğunu sanmıyorum ama bunu da yakında göreceğiz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Yapay zeka, Yüreğir'i Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi seçti

Yapay zeka o şehrimize kafayı taktı! Son araştırma kavga çıkarır
Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı

Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Küçük çocuğu ölüm, teneffüste yakaladı
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Yapay zeka, Yüreğir'i Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi seçti

Yapay zeka o şehrimize kafayı taktı! Son araştırma kavga çıkarır
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
MGK sonrası 7 maddelik açıklama: Bölgemizde terör ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer yoktur

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi sonrası net mesaj
Esenyurt'ta fazla yük kamyonu devirdi

Kimse bunu beklemiyordu, fazla yüke dayanamadı
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.