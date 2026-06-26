Böcek ailesinin konakladıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı.
Böcek ailesinin otelde zehirlenerek ölümüne ilişkin davada mahkeme, dört sanığa toplam 61 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verirken, iki sanık hakkında beraat kararı açıkladı.
Böcek ailesinin konakladıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme sanıklardan Hakan Oğlak'ın 13 yıl 4 ay, sanıklar Serkan Kışı ve Zeki Kışı'nın 18 yıl, Doğan Cağferoğlu'nun 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti. Sanıklar Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın ve Rustemshea Batyrov hakkında ise beraat kararı verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı