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Bitlis Valisi Karakaya, Hizan'daki Trafik Kazasında Yaralananları Ziyaret Etti

Bitlis Valisi Karakaya, Hizan'daki Trafik Kazasında Yaralananları Ziyaret Etti
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sağlık çalışanları ve vatandaşları tatvan Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sağlık çalışanları ve vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Hizan ilçesinde bugün öğle saatlerinde otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralanırken, yaralıları almaya giden ambulans da şarampole yuvarlanmış ve ambulanstaki 3 sağlık personeli de yaralanmıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan sağlık çalışanları ve vatandaşların Tatvan Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor. Vali Ahmet Karakaya, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu ile birlikte yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Gökmen Reyhanlı ve İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Hüseyin Tiner tarafından karşılanan Vali Karakaya, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastanede tedavi gören diğer vatandaşları da ziyaret ederek acil şifalar dileyen Vali Karakaya, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Başhekim Reyhanlı'yı ziyaret etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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