Bitlis'te Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar Oluştu

Bitlis'te Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar Oluştu
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Tatvan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, güvenlik önlemleri alındı ve inceleme başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, gece saat 01.30 civarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 EUV 688 plakalı pikap, park halindeki üç araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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