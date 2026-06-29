Yolcunun midesinden 62 parça uyuşturucu çıktı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir yolcunun mide ve bağırsaklarında 62 parça halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde şüpheli bir şahıs, sağlık kuruluşuna sevk edildi. Röntgen ve tomografi incelemelerinde şahsın mide ve bağırsaklarında 62 parça halinde toplam 502 gram metamfetamin bulunduğu tespit edildi.

Operasyonun ardından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı