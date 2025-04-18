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Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Ahlat ve Hizan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ahlat ve Hizan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğünce Ahlat ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışması yapılan planlı dosya kapsamında Bitlis merkezli Ahlat ve Hizan ilçeleri olmak üzere 3 adrese operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Özel harekat timleri destekli yapılan eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ayrıca, dosya kapsamında 14 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheli şahısların ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 280 gram sentetik kannobinoid maddesi, 3 kilogram sıvı sentetik kannobinoid ham maddesi, 770 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 17,39 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi" denildi. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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