Bitlis merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

Bitlis'te uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanırken, 13 kişi tutuklandı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında sokak satıcılarına yönelik özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyon gerçekleştirildi. Bitlis merkezli olmak üzere toplam Bitlis, Van ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1388 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 57,48 gram metamfetamin, 8,47 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet esrar öğütücü aparat ele geçirildi. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülecek" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı