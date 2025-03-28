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Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 105 Gram Esrar ve 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 105 Gram Esrar ve 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti timiyle birlikte düzenlediği operasyonda 105 gram toz esrar ele geçirirken, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı. Ayrıca 3 adet sahte pasaport da bulundu.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Timi ile Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 105 gram toz esrar ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Timi ile Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmenin yakalandığını, ayrıca 3 adet sahte pasaport ve 105 gram toz esrarın ele geçirildiği belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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