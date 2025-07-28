Bitlis'te Traktör Kazasında 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bitlis'te Traktör Kazasında 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tarlasını süren babasının yanında bulunan 12 yaşındaki Ünal Erçetin, traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası baba sinir krizi geçirirken, köyde büyük bir üzüntü hakim oldu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tarlasını süren babasının yanında bulunan çocuk, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Göldüzü köyünde Semih Erçetin, oğlu Ünal Erçetin'i (12) de yanına alarak traktörle tarlaya gitti. Tarlada traktörle sürüm yapan baba Erçetin'in yanında oturan oğlu Ünal Erçetin, dengesini kaybederek bir anda hareket halindeki traktörün altına düştü. Traktörün tekerleğinin altında kalan çocuk ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Acılı baba sinir krizi geçirirken, köyde büyük üzüntü yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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