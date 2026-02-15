Haberler

Van Gölü sahilinde çamura saplanan traktör kepçe ile kurtarıldı

Van Gölü sahilinde çamura saplanan traktör kepçe ile kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adilcevaz ilçesinde gübre taşırken çamura saplanan traktör, kepçe yardımıyla çıkarıldı. Sürücü, yumuşak zemin konusunda uyarı yapıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü sahilinde çamura saplanan bir traktör, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Esenkıyı köyünün Van Gölü sahil şeridinde tarlaya gübre götürüldüğü sırada traktör, yağışların ardından yumuşayan zeminde çamura saplandı. Traktörü kendi imkanlarıyla kurtaramayan sürücü Ömer Deniz ve çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen kepçe operatörü, dikkatli bir çalışma sonucu traktörü bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarma çalışması sırasında çevrede güvenlik önlemleri alınırken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Traktör sürücüsü Deniz, zeminin bu kadar yumuşak olduğunu tahmin etmediğini belirterek, yetkililer de sahil kesimlerinde benzer durumlara karşı herkesin dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar ise özellikle göl ve deniz kıyılarında yağış sonrası zeminin ciddi ölçüde yumuşayabileceğine dikkat çekerek, ağır tonajlı araçların bu tür alanlara girmemesi konusunda uyarıda bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var

Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var
Madde bağımlısı şahıs 'Ne geziyorsunuz burada?' diyerek polislere satırla saldırdı

Polislere satırla saldırdı! Çok sayıda yaralı var
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama

Hastane odasından o iddiaya yanıt verdi
Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var

Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Bu nasıl olabilir? Zincir markette infial yaratan etiket

Zincir markette infial yaratan etiket