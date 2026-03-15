Tatvan'daki trafik kazasında ölü sayısı 3 oldu: Kazada ağır yaralanan 6 aylık bebek hastanede vefat etti

Güncelleme:
Bitlis-Van Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 6 aylık F.A. bebek, hastanede hayatını kaybetti. Aynı kazada F.A.'nın annesi ve babası da yaşamını yitirdi.

Bitlis-Van Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralan 6 aylık F.A. isimli bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tatvan-Van karayolu üzerinde bulunan Alacabük Köyü mevkiinde tır ile otomobilin karıştığı kazada ağır yaralanan 6 aylık F.A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Trafik kazasında F.A.'nın annesi ile babası olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki ağabeyi ise ağır yaralandı. Ağabeyin tedavisi hastanede devam ediyor. - BİTLİS

500

