Bitlis'te trafik kazası: 6 aralı

BİTLİS - Bitlis- Tatvan karayolu üzerinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis-Tavan karayolu üzerinde meydana geldi. Bitlis'ten Tatvan istikametine giden 34 GG 5631 plakalı Ford Transit minibüs ile karşı yönden gelen 72 AT 232 plakalı Ford Connect marka hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, Bitlis Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Her iki araçta sıkışan yaralıları çıkartılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Bitlis-Tatvan karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.