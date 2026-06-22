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Bitlis'te trafik kazası: 5 yaralı

Bitlis'te trafik kazası: 5 yaralı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tatvan-Hizan yolunda U.Ö. idaresindeki 06 EUP 248 plakalı araç, aynı istikamette seyreden M.C. yönetimindeki 33 F 6936 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan M.Ö., F.T., M.C., S.C. ve güvenlik korucusu N.T., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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