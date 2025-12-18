Haberler

Bitlis'te otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Bitlis'te otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezinde meydana geldi. Henüz plakaları ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

