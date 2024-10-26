Bitlis'te PKK/KCK Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Bitlis'teki PKK/KCK operasyonunda 6 kişi yakalandı

BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkezli Ahlat ve Güroymak ilçeleri olmak üzere 6 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde, PKK silahlı terör örgütüne ait sözde bez parçası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Değerli hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.