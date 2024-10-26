Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te PKK/KCK Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, Ahlat ve Güroymak ilçelerinde 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında, terör örgütüne ait materyaller ele geçirildi.

Bitlis'teki PKK/KCK operasyonunda 6 kişi yakalandı

BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkezli Ahlat ve Güroymak ilçeleri olmak üzere 6 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde, PKK silahlı terör örgütüne ait sözde bez parçası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Değerli hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Bitlis'te PKK/KCK Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Politika Güroymak Güvenlik 3-sayfa Bitlis Terör Ahlat Kck PKK

Toplantının detayları ortaya çıktı, Acun Ilıcalı Mourinho'yu fena haşlamış

Acun, Mourinho'yu fena haşlamış

 İsrail, İran ve Suriye'yi vurdu! Misilleme saldırısına 100 savaş uçağı katıldı

İsrail'den misilleme saldırısı! 2 ülke füzelerle vuruldu

 Sarı kodlu uyarı yapıldı, kara kış fena geliyor

Kara kış bu kez fena geliyor
Bakan Tekin bu akşam açıklanacağını duyurmuştu: Binlerce öğretmenin beklediği haber geldi

Binlerce öğretmenin beklediği haber geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.