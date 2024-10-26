Bitlis'te PKK/KCK Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, Ahlat ve Güroymak ilçelerinde 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında, terör örgütüne ait materyaller ele geçirildi.
Bitlis'teki PKK/KCK operasyonunda 6 kişi yakalandı
BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 6 kişi yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkezli Ahlat ve Güroymak ilçeleri olmak üzere 6 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde, PKK silahlı terör örgütüne ait sözde bez parçası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Değerli hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.