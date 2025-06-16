Bitlis'te Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı

Bitlis'te Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı
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Adilcevaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin takla atması sonucu 6 kişi hafif yaralandı. Ambulans ve jandarma ekibi olay yerine sevk edildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Karşıyaka köyü yakınlarında meydana geldi. B.E. yönetimindeki otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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