Bitlis'te Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Karşıyaka köyü yakınlarında meydana geldi. B.E. yönetimindeki otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BİTLİS