Bitlis'te Köpeklerin Altında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bitlis'te köpeklerin altına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda iki köpeğin altına gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Tatvan'da durdurulan iki araçta yapılan aramada, araçların bagajında bulunan 2 adet Kurt köpeğinin altına gizlenmiş şekilde 5 parça halinde 5 kilo 500 gram skunk maddesi, 1 adet tabanca, 1 adet susturucu ve 1 adet elektro şok cihazı ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.