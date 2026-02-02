Haberler

Bitlis'te karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

Güncelleme:
Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarını açmak için 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde etkili olan çetin kış şartlarına rağmen köy ve mezra yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanan yerleşim yollarını yeniden açmak için sahada görev yapan ekipler, iş makineleriyle gece gündüz mesai yapıyor. Özellikle yüksek rakımlı ve kırsal bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için büyük çaba harcıyor.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kapanan yolların açılması için il özel idaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, 10 ayrı şantiyede görev yapan 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde önceliğin acil durumlar, sağlık ve ulaşım güvenliği olduğu belirtilen açıklamada, sürücülere dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Karla mücadele çalışmalarının hava şartlarına bağlı olarak program dahilinde devam edeceği bildirildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
