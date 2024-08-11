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Bitlis'te kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu bulundu

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Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Ulusoy köyü Ekindüzü mezrasında 4 gün önce kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu, yoğun arama çalışmaları sonucunda köye yakın bir bölgede bulundu.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Ulusoy köyü Ekindüzü mezrasında 4 gün önce kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu, yoğun arama çalışmaları sonucunda köye yakın bir bölgede bulundu.

Olay, 9 Ağustos günü sabah saatlerinde meydana geldi. Ailesi, sabah erken saatlerde evden çıkan kızlarının geri dönmemesi üzerine kendi imkanlarıyla çevrede arama yaptı. Sonuç alamayan ailenin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri başlatan ekipler, köy ve çevresindeki geniş bir alanda iz takip köpekleri, dron ve termal kameralar kullanarak detaylı bir tarama yaptı. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler dört gün boyunca aralıksız çalıştı. Hem havadan hem de karadan yapılan kapsamlı aramalara vatandaşlar da destek verdi.

Arama kurtarma çalışmalarının dördüncü gününde, 14 yaşındaki kız çocuğu köye yakın bir bölgede bulundu. Yetkililer, kızın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kız çocuğu ailesine teslim edildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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