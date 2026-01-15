Haberler

Adilcevaz'da karpuz yüklü tır kaza yaptı: 1 yaralı

Adilcevaz'da karpuz yüklü tır kaza yaptı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde karpuz taşıyan bir tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı, trafik kısa süre aksadı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde karpuz yüklü bir tırın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Adilcevaz–Erciş kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İran'dan Mersin'e karpuz taşıyan, sürücülüğünü Yunus İmuk'un yaptığı 72 AAZ 968 plakalı tır, Erciş'ten Adilcevaz istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan tır, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, tırdan yola saçılan parçaların temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

Silivri'de tansiyon çok yüksek! Ortalık fena karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'nun Porto mağlubiyeti sonrası söyledikleri hayrete düşürdü

Mağlubiyet sonrası söyledikleri hayrete düşürdü
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Mourinho'nun Porto mağlubiyeti sonrası söyledikleri hayrete düşürdü

Mağlubiyet sonrası söyledikleri hayrete düşürdü
Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu
Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba

Osimhen ülkeyi ikiye böldü: 118'de çıkan karar olay oldu