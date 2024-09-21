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Bitlis'te Jandarma Operasyonu: 2 Kilo Esrar ve 164 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bitlis'te Jandarma Operasyonu: 2 Kilo Esrar ve 164 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Bitlis'in Hizan ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 kilo esrar ve 164 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 kilo esrar ile 164 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca alınan duyum üzerine yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Hizan'da tespit edilen şüpheli şahısların ikametinde ve eklentilerinde icra edilen operasyonda 2 kilo kubar esrar, 164 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan, Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada ise ele geçirilen malzemelere Hizan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulduğu, yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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