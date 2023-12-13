Bitlis'te İş Yerinde Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Tatvan ilçesinin Hanelmalı köyü sınırlarında bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde bulunan malzemeler ise kullanılamaz hale geldi. - BİTLİS