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Bitlis'te İş Yerinde Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın sonucunda iş yerinde bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Tatvan ilçesinin Hanelmalı köyü sınırlarında bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde bulunan malzemeler ise kullanılamaz hale geldi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tatvan Bitlis İtfaiye 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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