Bitlis'te Freni Boşalan Tır 8 Araca Çarptı: Yaralılar Var

Bitlis'in Güroymak ilçe girişinde freni boşalan tırın çarptığı 8 araç kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralananlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bitlis istikametinden Muş istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 26 EB 601 plakalı tır, Güroymak ilçe çıkışında freni boşaldı. Yol kenarında park halinde ve trafikte ilerleyen 8 araca çarparak duran tır, araçları kullanamaz hale getirirken, kazada yaralananlar olduğu öğrenildi.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar bölgedeki ambulanslarla Güroymak, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, trafik ekipleri trafiği ters yönden tek şerit olarak açtı. - BİTLİS