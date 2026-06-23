Haberler

Bitlis'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Bitlis'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 10 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ahlat ilçesinin Ovakışla Beldesi kavşağında meydana geldi. Sürücü G.Y.K. yönetimindeki 65 ADD 871 plakalı otomobilin kavşakta beklediği sırada, Adilcevaz istikametinden Tatvan yönüne seyreden ve sürücülüğünü B.Ç.'nin yaptığı 13 AAE 917 plakalı ambulans ile çarpıştığı öğrenildi.

Kazada ambulansta bulunan 2 Acil Tıp Teknisyeni ile otomobilde bulunan 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin'den 'Barış görüşmelerine hazırız' mesajı! İstanbul vurgusu yaptı

Putin'den "Hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Allah belasını versin

Canlı yayında resmen çıldırdı: Ulan senin...
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
İsmail Kartal ince eleyip sık dokuyor: Tam 17 ayrılık birden

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 17 veda birden
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

Yolcular üzerine atlayıp kaçmasına izin vermedi
Kızılcık Şerbeti oyuncusuyla aldatıldığını söyleyen Sahra Işık ifşalarına devam etti

Aldatılma iddiasında yeni perde: Bunlar daha fragman

Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor

3 yıllık sözleşme! Yeni takımına imzayı atıyor
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız