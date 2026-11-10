Bitlis Güroymak'ta takside 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Bitlis Güroymak'ta takside 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Valiliğinin açıklamasına göre jandarma, Güroymak'ta savcılık koordinesinde düzenlenen operasyonda ticari takside 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan ticari takside 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri istihbari bilgiler doğrultusunda savcılık koordinesinde Güroymak ilçesi Tahtalı köyü Tır Parkı mevkiinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında durdurulan ticari takside yapılan aramada 1 kilo 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucuya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.