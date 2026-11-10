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Bitlis Güroymak'ta takside 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Bitlis Güroymak'ta takside 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Bitlis Güroymak'ta takside 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Bitlis Valiliğinin açıklamasına göre jandarma, Güroymak'ta savcılık koordinesinde düzenlenen operasyonda ticari takside 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan ticari takside 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri istihbari bilgiler doğrultusunda savcılık koordinesinde Güroymak ilçesi Tahtalı köyü Tır Parkı mevkiinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında durdurulan ticari takside yapılan aramada 1 kilo 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucuya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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