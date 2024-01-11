Bitlis Güroymak'ta Elektronik Denetleme Sistemi Kurulacak

Bitlis'in Güroymak ilçesinden geçen D300 karayolu geçiş güzergahında trafik akışının kontrol edilmesi, ulaşımın denetlenmesi, can ve mal emniyetinin sağlanması için Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulacağı bildirildi.

Güroymak'a kurulması planlanan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Zahid Uzun koordinesinde toplanan emniyet yetkilileri ile yapılan değerlendirmede, ilçenin geçiş güzergahı olan D300 karayoluna monte edilecek olan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) hakkında istişare ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kurulması planlanan kamera sistemleri ile asayiş, plaka takip sistemi, kırmızı ışık ihlali, hız kontrolü gibi birçok farklı alanda denetim sağlanacağı belirtildi. Kaymakam Uzun, kurulumu yapılacak olan bu sistemle ilçenin daha güvenli bir yer olacağını belirtti. - BİTLİS