Bitlis Eski Valisi Erol Karaömeroğlu'nun Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Bitlis Eski Valisi Erol Karaömeroğlu'nun Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor
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Sivas'ta trafik kazası geçirerek ağır yaralanan Bitlis eski Valisi Erol Karaömeroğlu'nun tedavisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor. Yoğun bakımda olan Karaömeroğlu'nun durumu ciddiyetini sürdürüyor.

Sivas'ta ailesi ile birlikte trafik kazası geçiren ve tedavi altına alınan Bitlis eski Valisi Erol Karaömeroğlu'nun durumu ciddiyetini koruyor.

Geçtiğimiz gün Sivas'ta trafik kazası geçirerek ağır yaralanan Bitlis eski Valisi Erol Karaömeroğlu'nun Sivas Cumhuriyet Üniversite'sinde tedavisi sürüyor. Sivas Valiliği'nden yapılan resmi açıklamada, yoğun bakımda tutulan Karaömeroğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Sivas Valiliğince yapılan açıklamada, "16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, ilimiz Kangal ilçesi Halep Köprüsü mevkiinde Vali-Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu'nun sevk ve idaresindeki araç ile başka bir aracın çarpışması sonucu çift taraflı yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu, eşi ve oğlu ile diğer aracın sürücüsü yaralanmıştır. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne, ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden Erol Karaömeroğlu'nun sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Eşi, oğlu ve diğer araç sürücüsünün ise hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazada yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyoruz" denildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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